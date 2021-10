Aufeinander zugehen

Findet Afghanistan nach vier Jahrzehnten des Krieges endlich Frieden, auch wenn in Kabul wieder einmal Männer das Sagen haben, die das Land am Hindukusch schon einmal in finstere Zeiten gestürzt haben? Steht den Nachbarländern in den kommenden Monaten und Jahren ein neuer Flüchtlingsstrom bevor, wenn sich die Ängste und düsteren Prognosen vieler bewahrheiten? Und welche Rolle kommt angesichts einer politischen Neusortierung der gesamten Region Pakistan zu, das den USA mehr als ein halbes Jahrhundert lang wichtige Bastion im Rahmen ihrer geopolitischen Strategie sowie Nachschubweg zur Versorgung der ausländischen Truppen in Afghanistan im Kampf gegen die Taliban war, andererseits aber erwiesenermaßen als ideologische Kaderschmiede der radikalislamischen Kämpfer gilt und einen besonderen Kontakt zu ihnen pflegte?

All diese Fragen dürfte sich derzeit auch der pakistanische Regierungschef Imran Khan stellen. Wie jüngste Entwicklungen und persönliche Äußerungen...