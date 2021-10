Die eingebildete Literaturhauptstadt

Dass sich eine Stadt, die nicht viel größer ist als Gelsenkirchen, ein Kulturleben dieses Ausmaßes leistet, sorgt bei Besuchern immer wieder für Erstaunen. Gerade ist der Steirische Herbst zu Ende gegangen, schon folgen die transnationalen Grazer Literaturtage »Weltwortreisende«, die Fiston Mwanza Mujila, der neue Literaturbeauftragte des Forums Stadtpark, auf die Beine gestellt hat. Wiederholt hat der Stadtschreiber nach Veranstaltungen und den sich anschließenden Kneipenrunden inzwischen die nur bis 0.30 Uhr bestehende Möglichkeit verpasst, mit dem Aufzug zurück auf den Schlossberg zu fahren und musste mitten in der Nacht die 260 Stufen des sogenannten Friedenssteiges erklimmen.

In Graz gibt es mehr Literaturzeitschriften mit überregionaler Ausstrahlung als in Berlin, neben den legendären Manuskripten u. a. die Lichtungen und die Perspektive. In den Lichtungen hatte ich sogar meine erste »richtige« Veröffentlichung nach hektographierten Produktionen im S...