Vertane Chance des Tages: Macrons Gedenken

Am 17. Oktober 1961 beging die französische Polizei in Paris ein Massaker an Algeriern, die sich an einer friedlichen Demonstration für die Unabhängigkeit ihres Landes beteiligten. Die Einsatzkräfte nahmen etwa 12.000 Menschen fest, prügelten etliche zu Tode und erschossen weitere. Einige Leichen wurden später in der Seine gefunden. Die genaue Opferzahl ist bis heute unbekannt. Schätzungen gehen von mindestens 200 aus. 60 Jahre nach diesem Blut...