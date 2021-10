Opel vor Zerschlagung

Was in vielen Branchen längst üblich ist, droht nun auch der Automobilindustrie: Deutsche Opel-Werke sollen ausgegliedert, Arbeitsplätze des Entwicklungszentrums möglicherweise verlagert werden. Am vergangenen Donnerstag schrieben die Ministerpräsidenten der drei betroffenen Bundesländer an Carlos Tavares, Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, und verlangten nähere Informationen. Die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen – Maria Luise Dreyer (SPD), Volker Bouffier (CDU) und Bodo Ramelow (Die Linke) – äußerten in dem Brief ihre Sorge um die Arbeitsplätze an den Standorten.

Bereits in der ersten Oktoberwoche war über Pläne von Stellantis berichtet worden, die Werke im hessischen Rüsselsheim und im thüringischen Eisenach aus der Opel Automobile GmbH herauszulösen. In Eisenach soll außerdem die Fertigung für drei Monate wegen Halbleitermangels geschlossen werden. Gleichzeitig soll an anderen Stellantis-Standorten weiter produziert we...