Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Eine gerechte Verteilung ist unabdingbar« Coronapandemie: Reiche Länder horten Impfstoff, während Menschen im globalen Süden am Virus sterben. Ein Gespräch mit Elisabeth Massute Henning von Stoltzenberg Sie kritisieren, dass die BRD und andere reiche Länder überschüssige Impfdosen im Kampf gegen das Coronavirus horten. Die Bundesregierung verkündete dagegen stolz, bis Ende des Jahres 100 Millionen Dosen an ärmere Länder abzugeben. Das stimmt Sie nicht milde? Nein. Es stimmt, dass die Regierung das plant. Es geht aber nur schleppend voran. Zudem bleibt unklar, zu welchem Zeitpunkt wie viele Dosen abgegeben werden sollen. Bislang wurden weniger als 20 Millionen davon über die sogenannte Covax-Initiative oder bilateral umverteilt. Die Empfängerländer, aber auch Covax, brauchen eine Planbarkeit über die Impfstofflieferungen, damit diese auch vor Ort verimpft werden können. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen sieht reiche Länder akut in der Verantwortung, unverzüglich Dosen umzuverteilen. Warum werden nicht alle überschüssigen Impfdosen sofort an andere Länder abgegeben? Eine gute Frage. Laut Aussagen der Bundesregierungen setzen alle Abgaben von deutschen Impfs...

Artikel-Länge: 4210 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen