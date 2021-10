Ist das Ost? Ist das West? Kann das weg?

»Jeden Tag mehr entschwindet die DDR im Sumpf der deutschen Geschichte (...) Die Gefahr besteht, dass auch eine Traditionslinie des Neuen Bauens verschwindet, für die es noch keinen rechten Namen gibt.« Mit diesem Auftakt machte sich im April 1990 die Fachzeitschrift ARCH+ in ihrem Leitartikel daran, ausgehend von einer Gesamtbetrachtung der gesellschaftlichen Situation zu einer begrifflichen Einordnung des neuen Bauens in der DDR zu finden.

Gut 30 Jahre später, an den letzten beiden Tagen vor der jährlichen Feier der deutschen »Einheit«, haderte jetzt eine zweitägige internationale Konferenz mit dem im Westen gefunden geglaubten Begriff der Ostmoderne. Sie gab Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern in fünf Themensessions Gelegenheit, einem Konsens darüber näher zu kommen, was dieser Begriff eigentlich meint.

Um vorwegzunehmen, was vorhersehbar war: Der Terminus der Ostmoderne erwies sich als »schwierig«, er sei »sehr durch die deutsch-deutschen Deb...