Ausgesperrt

Lese ich da richtig: Keine Maske mehr und auch kein Abstand – wie bitte? Die Freiheiten, die die Hamburgische Staatsoper ab dem 1. November 2021 verspricht, klingen verlockend. Aber sie haben auch ihren Preis: Nur noch Geimpfte und Genesene sollen Zutritt haben. 2-G-Modell nennt sich das. Über 30 Prozent der Bevölkerung – so viele sind in Deutschland derzeit nicht geimpft – müssen draußen bleiben. Sie dürfen mit ihren Steuern nur mitfinanzieren. Geimpfte und Genesene können sich derweil ohne Mund-Nasen-Schutz ins Getümmel stürzen. Ganz so, als gebe es keine Pandemie. Toll: Es darf wieder nach Herzenslust geschubst werden. Man bekommt vielleicht auch wieder den Husten der anderen ab. Oder die Spucke beim Jubel. Was für ein Wiedersehen nach so langer Zeit! Im Pa...