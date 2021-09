Subtile Jagden

In der Schaubude Berlin feierte am Donnerstag die erste Produktion des Figurentheaterkollektivs »die quadriga« in Kooperation mit der Regisseurin Kalma Streun ihre Hauptstadtpremiere. Vorige Woche wurde das Stück am Dresdner Societätstheater erstaufgeführt, wo die vier Frauen in der laufenden Spielzeit gerade als »Residenz-Company« zu Gast sind. Im Kurzfilm »Hinter Glas«, mit dem »die quadriga« am diesjährigen Internationalen Figurentheaterfestival teilnahm, wurden bereits Einblicke gewährt in den tropfsteinhöhlenartigen Kosmos verpuppter Larven, die über Nackenschmerzen klagen und es zugleich nicht abwarten können, in ein Flügelwesen verwandelt die Welt neu zu erfahren.

Im Theaterstück blickt der Zuschauer zunächst auf eine Wand mit rot schimmernden ballonartigen Gebilden. Daneben ein etwa gleich hohes Gestell, an dessen inneren Leisten sich Saiten und Stimmwirbel erkennen lassen. Die kleinen Ballons beginnen sich bei Szenenlicht zu rühren und bekommen pl...