Chinesische Risiken

Ein Zittern ließen die Aktienmärkte zu Beginn der vergangenen Woche erkennen: Immerhin hatte der New Yorker Dow Jones Index den größten Tagesverlust seit Mai. Für den frisch auf 40 Aktientitel erweiterten Dax war es der größte Kurssturz in diesem Jahr. Der Anlass war nicht etwa der mit immer neuer Überzeugungskraft vorgetragene Wunsch der Linkspartei, von SPD und Grünen in die künftige deutsche Regierung mitaufgenommen zu werden. Er wirkte auf den ersten Blick exotischer. Der größte Immobilienentwickler in China namens Evergrande mit umgerechnet 300 Milliarden US-Dollar Schulden schien pleite zu gehen. Außerhalb Chinas unmittelbar betroffen waren und sind Besitzer von in US-Dollar begebenen Anleihen von lediglich 20 Milliarden US-Dollar. Das ist für sie, darunter auch viele in Asien investierende europäische Banken und sonstige Spekulanten ärgerlich, aber der kleine Kurssturz schien deshalb kaum gerechtfertigt.

Dennoch erschienen in einigen Zeitungen und O...