»Leichte Schubsereien«

Einer der »wunderschönsten Wahlkreise« sei der ihre, wenn nicht sogar »direkt der wunderschönste«, schwärmte die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag bei ihrer »Abschiedstour« im Wahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I). Am selben Abend skandierten auf dem Alten Markt in Stralsund bei einer Veranstaltung mit Merkel und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet Neonazis lautstark Parolen wie »Wir sind das Volk«. Nur wenige Stunden zuvor hatten ganz in der Nähe NPD-Vertreter einen Politiker von Bündnis 90/Die Grünen angegriffen und verletzt, den 23 Jahre alten Conrad Busse, Student in Greifswald und Direktkandidat bei der Landtagswahl am Sonntag.

Gegenüber jW gab Busse am Freitag an, in der belebten Stralsunder Innenstand an einem Stand der NPD vorbeigegangen zu sein, an dem auch der NPD-Bundesvorsitzende Frank Franz und der ehemalige Kreistagsabgeordnete Dirk Arendt anwesend waren. Arendt habe ihm hinterhergerufen: »Busse, d...