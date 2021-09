Schwere Wunden durch Nadelstiche

Der Teufel steckt bekanntlich allzuoft im Detail. Das trifft auch auf den Trade and Technology Council (TTC) zu, der am kommenden Mittwoch in Pittsburgh zusammentreffen soll. Der TTC ist ein Projekt, das Ende vergangenen Jahres die EU vorgeschlagen hatte. Der Grundgedanke: Im Machtkampf gegen China, der ja auf allen Ebenen ausgetragen wird – natürlich auch im Handel und auf der Ebene der Technologie –, sollten sich EU und USA auf zentralen wirtschaftlichen Feldern abstimmen, um nicht den kürzeren zu ziehen. So könne man bei der Cybersicherheit oder auch bei der Entwicklung von Standards für Zukunftstechnologien gemeinsame Sache machen, um der Volksrepublik nicht das Feld zu überlassen. Brüssel wollte außerdem transatlantische Streitpunkte klären, darunter der Umgang mit den US-Tech-Riesen von Google bis Amazon. Der Plan schien aufzugehen: Beim EU-USA-Gipfel am 15. Juni stimmte US-Präsident Joseph Biden zu diesem Zweck der Gründung des TTC zu.

