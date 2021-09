Ergiebige Quelle

Mit dem Heft 60 der Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung wird der Kurs fortgesetzt, das Periodikum zu einer respektablen Fachzeitschrift zu entwickeln. Obwohl sie sich in den Themen kaum von ihren Schwestern, der Zeitschrift Arbeit – Bewegung – Geschichte und den Beiträgen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, unterscheidet, zeigt sie ihr eigenes Profil, indem sie vor allem auf kompakte Informationen aus dem Arbeitsprozess der Geschichtsschreibung und der historischen Erinnerungskultur setzt.

Das neue Heft stellt ganz unterschiedliche Archive und Bibliotheken als historische Fundstellen vor, so das Archiv schreibender Arbeiterinnen in der DDR, das Archiv für Wohlfahrtspflege, die Archivalien zur KPÖ-Geschichte in der Wiener Alfred-Klahr-Gesellschaft, die Robert-Grimm-Gesellschaft Zürich sowie die Peter-Sodann-Bibliothek Staucha, die das literarische Erbe der DDR sammelt und pflegt.

Anregende Berichte beh...