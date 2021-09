Fürchtet euch nicht

Unser Autor lebt als Grazer Stadtschreiber für ein Jahr im Schlössl am Schloßberg, hoch über den Dächern der Stadt. Hier schreibt er alle zwei Wochen, was er beobachtet.(jW)

Wer derzeit durch Berlin-Moabit spaziert und die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland nicht kennt, der könnte leicht den unzutreffenden Eindruck gewinnen, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) sei eine der aussichtsreichsten Mitbewerberinnen bei den bevorstehenden Bundestagswahlen – so präsent sind ihre Plakate im Straßenbild. Es ist zwar ausgesprochen unwahrscheinlich, dass der Einsatz sich in Stimmen bezahlt machen wird. Aber so sticht die Wahlwerbung der Partei aus dem Ruhrgebiet immerhin hervor aus der trüben Flut der neoliberalen Einheitsfront und erfreut den Flaneur mit Sprüchen wie »Revolution ist kein Verbrechen«. In der steirischen Landeshauptstadt Graz indes gehen die Uhren anders. Dort wird am 26. September auch gewählt. Während die MLPD in Umfrag...