Solidarität mit Ex-Black-Panther

Als jW-Kolumnist Mumia Abu-Jamal vor zwei Wochen an dieser Stelle versicherte, es gehe ihm »heute viel besser als in den zurückliegenden Monaten«, und er sei »wieder bei Kräften«, war Redaktion und Leserschaft bewusst, dass er trotzdem weiterhin nicht in der Lage sein wird, regelmäßig wöchentlich seine seit über 20 Jahren vielgelesene Kolumne zu schreiben. Abgesehen von der durch jahrzehntelange Haft bewirkten dauerhaften Schädigung seiner Gesundheit, gehört Abu-Jamal zur wachsenden Gruppe älterer Gefangener. Das Problem beschrieb der politische Gefangene Sundiata Acoli in dieser Zeitung bereits am 6. Juli 2015. Heute säßen in den USA »mehr Gefangene lebenslange Haftstrafen ab als je zuvor«. Die Zahl der »Lebenslänglichen« habe sich »seit 1984 auf über 140.000 vervierfacht«. Deshalb, so Acoli, müssten »alte, kranke und gebrechliche Lebenslängliche entlassen« werden.

Am vergangenen Donnerstag erinnerte nun das US-Projekt Prison Radio auch an die nach fast f...