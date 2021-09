Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. September 2021, Nr. 217

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Soldaten Gottes: Sklaverei und Handel Die Türken waren der Antichrist in der Mitte des 16. Jahrhunderts, was die Franzosen nie hinderte, sich mit ihnen zu verbünden. Diese Geschichte hier wird aus der Sicht von Hasan erzählt, einem zwangsrekrutierten Griechen, der zum osmanischen Janitscharen ausgebildet wird, und aus der Perspektive von Raymonde, einem Ritter des Johanniterordens auf Malta. GB 2019. Arte, Sa., 20.15 Uhr Die Bestimmung – Divergent Ein neues Gesellschaftssystem soll Fehler der Vergangenheit vermeiden helfen. Es geht um Dystopie. Wie alle Jugendlichen in einem postapokalyptischen Chicago muss Tris sich entscheiden, welcher der fünf Tugendfraktionen sie sich anschließt. Im Team der Furchtlosen beginnt für sie ein harter Drill. Niemand, auch Tris nicht, ahnt, dass sie eine ...

Artikel-Länge: 2471 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen