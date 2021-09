Macron sieht blau

Mit der angekündigten Rekrutierung von mindestens 10.000 neuen Polizisten in den kommenden fünf Jahren will Frankreichs Emmanuel Macron wenige Monate vor der für den 10. April 2022 geplanten Präsidentschaftswahl beim rechten politischen Lager Boden gutmachen. Der Polizeisektor soll, wie der Staatschef in dieser Woche ankündigte, im Jahr 2022 mit zusätzlich 1,2 Milliarden Euro aufgepumpt werden. Bereits im Juli hatte sein Premierminister Jean Castex die Aufstockung des Etats für »Sicherheit« um 900 Millionen Euro versprochen, am Dienstag packte Macron noch einmal 500 Millionen drauf. Das Budget des Ministeriums für Inneres, bisher 27,54 Milliarden Euro, soll um rund 2,5 Milliarden wachsen.

Am Dienstag hatte Macron in der Polizeiakademie in Roubaix den Geldsack für die Ordnungshüter geöffnet. Am Mittwoch US-amerikanischer Zeit verkündete Präsident Joseph Biden die Gründung des AUKUS-Bündnisses, dem neben den USA Großbritannien und Australien angehören – eine...