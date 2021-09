Ambitionierter Plan

Die Behörden der Provinz Zhejiang haben am 19. Juli einen Plan für ein Pilotprojekt vorgelegt, wie bis 2025 »gemeinsamer Wohlstand« erreicht werden kann. Zhejiang, mit seinen fast 65 Millionen Einwohnern südlich von Shanghai an Chinas Ostküste gelegen, ist eine der reichsten Provinzen des Landes. Ein Sechstel der chinesischen Milliardäre kommt von dort, darunter Alibaba-Gründer Jack Ma. Der Techkonzern hat bis heute seinen Hauptsitz in Zhejiangs Hauptstadt Hangzhou. Der Plan zum Erreichen »gemeinsamen Wohlstands« sieht vor, dass das pro Kopf verfügbare Durchschnittseinkommen in der Provinz von rund 52.000 Yuan im Jahr 2020 auf 75.000 Yuan im Jahr 2025 steigen soll. Das ents...