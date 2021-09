Anordnungen im Amigoland

Eine waschechte Razzia führte der Ordnungsdienst von Fußballdrittligist Hallescher FC am Sonnabend vor dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München durch. Und zwar beim Gegner! Als der Mannschaftsbus der Löwen am Stadion vor Ort einparkte, empfingen ihn die Ordner und filzten das gesamte Gefährt. »So etwas habe ich nicht einmal in Russland erlebt«, schäumte Löwen-Sportchef Günther Gorenzel mit erwartbarem Furor. Gesucht wurden bei der Razzia weder Drogen noch Waffen, Falschgeld oder anderes belastendes Material – sondern Sechzig-Trainer Michael Köllner. Der war aber klugerweise zu Hause geblieben.

Ursache der Posse waren konkurrierende Coronaauflagen der jeweiligen Gesundheitsbehörden in Halle und München. Nachdem Löwenspieler Kevin Goden zu Beginn vergangener Woche positiv getestet worden war, hatte das Münchener Amt alle nicht vollständig geimpften Mitspieler in Quarantäne geschickt. Da bei seiner Zweitimpfung die 14tägige Frist bis zum...