Mitbestimmung in der Krise

Die Coronapandemie hat in Betrieben vieles verändert. Eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-­Böckler-Stiftung wirft nun einen Blick darauf, was sich bei der betrieblichen Mitbestimmung verändert hat und unter welchen Bedingungen sie auch Krisenzeiten trotzen kann.

Die Studienautoren arbeiten drei Faktoren heraus, denen sie eine wesentliche Bedeutung für die betriebliche Mitbestimmung einräumen. Einmal ist es die betriebliche Mitbestimmungskultur, also ob Mitbestimmung auch in normalen Zeiten gelebt wird. Wo Geschäftsleitung und Belegschaft in guten Zeiten auf Augenhöhe zusammenarbeiten, tun sie das auch in schlechten Zeiten.

Viel hängt auch davon ab, ob Betriebsräte in der Lage sind, sich durchzusetzen und ob sie auch dazu bereit sind. Noch wichtiger scheint allerdings die eigene Organisationsmacht zu sein: Je stärker Betriebsräte an Gewerkschaften angebunden sind, desto besser sind sie über die rechtlichen ...