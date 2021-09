Hotelhandtücher und -toilettenpapier

»Mir egal, wo wir Urlaub machen, Hauptsache, wir haben ein Hotelzimmer mit einem Schwan aus Handtüchern auf dem Bett und das erste Blatt auf der Toilettenpapierrolle origamimäßig gefaltet«, hörte ich einmal eine Frau am Nebentisch in ihr Telefon sagen. Und das fast ohne Ironie. Seitdem achte ich auf so etwas, wenn ich mal in einem Hotel übernachte, ja, ich sehe immer als erstes nach diesen beiden Begrüßungsgesten der Hotelleitung. Nicht, dass ich sie vermissen würde, sondern ob es – beim Schwan auf dem Bett z. B. – regionale oder kultur- und klassenmäßige Unterschiede gibt. Leider wirkt sich das Internet nivellierend dabei aus: u. a. der Youtube-Clip »Handtücher falten – Schwäne – Anleitung« und der Clip »In der Ruhe liegt die Handtuchkunst«.

Aber schon scheint die »Diversity« der Bettschwäne auf anderer Ebene wiederzukehren: auf der von Profikünstlern. Wie die chinesische Internetseite german.alibaba.com versichert, sind Bettschwäne »künstlerisch und tren...