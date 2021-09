Erfolgreich angeworben

Während des Nordirlandkonflikts verübte die irisch-republikanische IRA mehrere Anschläge auf die Britische Rheinarmee (BAOR) in der BRD. Ein irischer Politberater behauptet nun, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) habe 1992 die Europäische Kommission überredet, Milliarden nach Dublin zu überweisen, damit die dortige Regierung die IRA davon überzeuge, die Anschläge in Deutschland einzustellen.

Am 10. Juli 1979 explodierten zwei Bomben vor einer BAOR-Einrichtung in Dortmund. Ein Sprecher des BAOR-Hauptquartiers berichtete der Presseagentur Reuters von einem Anschlag mit zwei Sprengkörpern auf die Offiziersmesse des 26. Feldregiments und die Unteroffiziersmesse des 2. Feldregiments gegen fünf Uhr morgens. Bei den Detonationen wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden. Dahinter stand ein IRA-Kommando. Bereits am 18. August 1978 waren acht IRA-Bomben vor BAOR-Einrichtungen explodiert und eine Autobombe entdeckt worden. Die deutschen IRA-Aktivität...