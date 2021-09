Verzweifelter Versuch

Der wegen historisch schlechter Umfragewerte unter Druck stehende Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet stemmt sich mit letzter Kraft gegen das Abrutschen. Mit einem »Sofortprogramm« versuchte er am Montag, im Wahlkampfendspurt in die Offensive kommen. Für den momentan unwahrscheinlich anmutenden Fall eines Wahlsieges soll das Programm in den ersten 100 Tagen einer von ihm geführten Regierung abgearbeitet werden. »Das alles will ich unmittelbar nach Amtsantritt als Bundeskanzler durchsetzen«, verkündete der Rheinländer am Montag großspurig. Nach AFP-Informationen hat Laschet die Parteispitze dazu aufgerufen, sich nicht durch schlechte Umfragewerte verunsichern zu lassen.

Das Programm besteht aus sechs »Paketen« für die Bereiche Familien, Sicherheit, Beschleunigung, Klimaschutz, Entlastung und Mittelstand. Ganz oben auf der christdemokratischen Agenda steht die »Entlastung« der traditionellen Kleinfamilie. Die Union will das Ehegattensplitting be...