»Er hat Sachsen vor Konzernchef kleingemacht«

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, hat am Dienstag in Zürich den sächsischen Verdienstorden an den Unternehmer Theo Müller verliehen, bekannt vor allem durch die Marke »Müller-Milch«. Auch Sachsenmilch gehört zu dessen Unternehmensgruppe. Sie haben die Ordensverleihung als »peinliche Aktion« bezeichnet – was kritisieren Sie?

Diese Farce hat eine fatale Signalwirkung. Anstatt den Milch-Milliardär Müller dafür zu kritisieren, dass er zwecks Steuervermeidung in die Schweiz geflohen und als Unternehmer zutiefst kritikwürdig ist, hat der sächsische Ministerpräsident ihm den Verdienstorden angeheftet. Ministerpräsident Kretschmer hat ihm die Auszeichnung auch noch frei Haus ins Nobelhotel geliefert und damit nicht nur sich selbst blamiert, sondern den gesamten Freistaat Sachsen. Der Regierungschef hat mit dieser Aktion alle Menschen verhöhnt, die ehrlich Steuern zahlen. Er hat sich und Sachsen ­kleingemacht vor einem Konzernchef.

Warum hat die Ve...