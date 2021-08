Hasse, Fritzsch, Zglinicki

Auf sowjetischen Filmplakaten wurde er in der gängigen Umschrift ins Kiryllische als Gannio Gasse angekündigt. Der in Bonn am 31. August vor 100 Jahren geborene und im brandenburgischen Falkensee beheimatete Schauspieler Hannjo Hasse war international bekannt, seit er Ende der 50er Jahre in dem tschechoslowakischen Film »Das schwarze Bataillon« neben Günther Simon einen Fremdenlegionär gespielt hatte. Besonders in der CSSR, aber auch in der Sowjetunion und in Jugoslawien wurde er immer wieder vor die Kamera geholt, weil er negative Typen so eindrucksvoll darstellen konnte. Weltweit stark beachtet wurde 1961 seine Hauptrolle in »Der Fall Gleiwitz« als SS-Hauptsturmführer Kallweit, Organisator des Naziüberfalls auf den Sender Gleiwitz, der am 31.8.1939 den Vorwand für den deutschen Angriffskrieg gegen Polen lieferte, mit dem in Europa der Zweite Weltkrieg begann. Hasse hatte es schwer, dieses Klischee wieder loszuwerden. Immer wieder musste er die fasch...