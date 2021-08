Alle unter einem Dach

Karin Reinfelder erinnert sich: »Es waren jetzt gut zwei Jahre Kampf«, sagte sie gegenüber jW am vergangenen Freitag. Die Beschäftigte der Klinikum Nürnberg Servicegesellschaft (KNSG) hat ihre Kolleginnen und Kollegen zusammen mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in den Arbeitskampf geführt. Nach einer monatelangen Kampagne wird die KNSG zukünftig wieder Teil des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD) sein. Bereits 1999 war die KNSG aus dem städtischen Klinikum Nürnberg ausgegliedert und in eine hundertprozentige Tochter verwandelt worden. Betroffen von dieser Maßnahme waren Empfang, Küche, Transport, Wäscherei und Materialwirtschaft. Ziel war damals, Personalkosten zu sparen. Betroffen waren mehr als 1.000 Beschäftigte.

Zu den Folgen dieser Maßnahme gehörte auch eine Spaltung der Belegschaft. Die Mitarbeitenden der KNSG und das Pflegepersonal des Klinikums waren juristisch nicht mehr unter einem Dach. Zudem wurden auch zuletzt noc...