Ein Stein, ein Kalk

Am 13. August 1961, einem Sonntag, kurz nach ein Uhr nachts erloschen am Brandenburger Tor die Lichter. Zuvor hatten die Lautsprecher an den S-Bahnsteigen verkündet, dass der Zugverkehr zwischen Ostberlin, dem sogenannten Demokratischen Sektor, und den drei Westsektoren auf unbestimmte Zeit eingestellt werde. Am Brandenburger Tor fuhren Panzer und Wasserwerfer auf, Polizisten und Angehörige der Betriebskampfgruppen verteilten sich entlang der Grenze. Bald ratterten die Presslufthämmer. Das Pflaster wurde aufgerissen, um die ersten Pfähle für den Stacheldrahtzaun in den Boden zu bringen. Die DDR-Regierung hatte beschlossen, die Grenze zu schließen.

Sicherung des Sozialismus

Das war ein drastischer Schritt, auf den die Führung der SED gegenüber der Sowjetunion seit langem gedrängt hatte. Die Abriegelung erschien ihr als einzig realistischer Weg, das Problem »Westberlin«, die Existenz eines vom Westen kontrollierten Gebietes mit offener Grenze zur Hauptstadt d...