Kaffee in Beirut

Der Violinist Nicolaas Cottenie kommt aus Belgien, wohnt aber in Leipzig. Er schart um sich eine Gruppe aus Musikerinnen und Musikern, die in Ruanda, Israel und Darmstadt geboren wurden und sich bestens mit Klarinette, Akkordeon, Cello, Geige oder Flöten auskennen. Die bunte Truppe nennt sich Halva, und der Name bezieht sich, so Mastermind Cottenie, auf »eine Speise aus dem südöstlichen Raum, die Menschen über viele Jahrhunderte glücklich gemacht hat«.

Halva lädt nun auf dem aktuellen Album zum Glücklichsein, zu einem »Dinner in Sofia« ein. Heavy Metal wird es nicht geben, sondern dem akustischen Instrumentarium und...