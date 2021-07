Subversiver Sender des Tages: MBC

Für alle, denen Nation und Nationalflagge etwas bedeuten – und das sind ja, quer durch alle Kontinente und Generationen, sehr viele Leute –, sind Olympische Spiele ein Fest: Haltung annehmen bei der Hymne, ständiges Bilanzieren der nationalen Medaillenausbeute, ausgelassene Freude, wenn die Vertreter konkurrierender Staatsgewalten schlechter abschneiden oder es komplett versemmeln. Mag das Interesse am konkreten sportlichen Kräftemessen noch so gering sein – am Ende sind auch Goldmedaillen im Tontaubenschießen und im Dressurreiten Pluspunkte in der Erfolgsbilanz, mit der sich die eingebil...