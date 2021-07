House of Cards in Polen

Die Auseinandersetzung um die politische Zukunft des polnischen Rechnungshofspräsidenten Marian Banas ist in eine spektakuläre neue Runde gegangen. Am Freitag nahmen Beamte des Antikorruptionsbüros CBA auf dem Flughafen von Kraków Banas’ Sohn ­Jakub fest. Die Aktion ereignete sich vor laufenden Fernsehkameras. Banas junior wurde in Handschellen unter schwerer Bewachung ins 500 Kilometer entfernte Bialystok gebracht, wo ihm die Staatsanwaltschaft insgesamt sieben Anklagepunkte eröffnete.

Es geht um diverse Steuerdelikte: So soll Jakub Banas für die Renovierung eines seiner Firma gehörenden Hauses in Kraków fiktive Rechnungen vorgelegt und so Mehrwertsteuerrückzahlungen in Höhe von umgerechnet 20.000 Euro sowie unberechtigte Zuschüsse des Denkmalschutzes im Umfang von weiteren rund 25.000 Euro eingestrichen haben. Nach einem Wochenende in U-Haft verlief die Sache jedoch im Sande: Banas und seine ebenfalls festgenommene Frau wurden auf Kaution freigelassen; n...