Autozulieferer bauen um

Der Automobilzulieferer Magna baut seine Struktur weiter um: Das österreichisch-kanadische Unternehmen will sein Geschäft in Asien ausweiten – in Deutschland werden dagegen Standorte geschlossen oder verkauft. Im baden-württembergischen Bopfingen verlieren Ende nächsten Jahres rund 220 Beschäftigte ihre Arbeit. Drei weitere Werke für Kunststoffteile werden an einen Finanzinvestor verkauft.

Lange war die Zukunft der Beschäftigten in Bopfingen unklar. Der Konzern hatte bereits 2020 angekündigt, das Werk zu schließen. Die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) hatte das nicht hinnehmen wollen. Zuerst hatten die Gewerkschafter die Idee, die Pläne des Konzerns rechtlich prüfen zu lassen, um die Schließung wenigstens hinauszuzögern. Nun haben sie sich mit der Kapitalseite geeinigt. Nach eigenen Angaben haben sie Konditionen für die Beschäftigten ausgehandelt, die »über das übliche Maß« hinausgehen. Das Unternehmen stelle 17,9 Millionen Euro für Abfindun...