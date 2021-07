Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unmögliche Koalition Seit sieben Wochen wird Israel von acht Parteien regiert, die mehr Gegensätze als Gemeinsamkeiten haben Knut Mellenthin Mit der Wahl von Naftali Bennett zum Ministerpräsidenten endete am 13. Juni die von Benjamin Netanjahu geprägte Ära. Der mittlerweile 71jährige hatte seit dem 31. März 2009 ohne Unterbrechung alle israelischen Regierungen geführt. Zuvor war er schon einmal vom 18. Juni 1996 bis zum 6. Juli 1999 Ministerpräsident gewesen. Es war die Ermordung des sozialdemokratischen Regierungschefs Jitzchak Rabin durch einen rechtszionistischen Fanatiker am 4. November 1995, die dem damals 46jährigen, der zuvor drei Jahre lang Oppositionsführer gewesen war, den Weg frei gemacht hatte. Aber ob Netanjahus Zeit wirklich abgelaufen ist, ist noch nicht ausgemacht. Sein weiteres Geschick wird vermutlich eher dadurch bestimmt, dass er sich im eigenen Lager viele Feinde gemacht hat, als durch die Stärke der breiten Koalition, die sich versammeln musste, um seinen Sturz zu ermöglichen. Acht Parteien sind an dem Regierungsbündnis beteiligt, das sich am 2. Juni mit einer Koalitionsver...

