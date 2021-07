Absage an Corona-Impfpflicht

Anders als im Nachbarland Frankreich dürfte in der Bundesrepublik eine Pflicht zur Impfung gegen Corona so bald nicht kommen. Einem solchen Zwang hat am Montag Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) eine klare Absage erteilt. Es sollte dabei bleiben, »dass Geimpfte, Genesene und auch negativ Getestete« weiter regulär Zugang zum öffentlichen Leben haben, sagte Lambrecht gegenüber dem Deutschlandfunk zu möglichen Einschränkungen für noch nicht gegen das Virus Geimpfte.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montag ist mittlerweile rund die Hälfte der Bevölkerung der BRD vollständig gegen das Virus geimpft. Rund 61 Prozent haben demnach mindestens eine Dosis erhalten. Um die Coronapandemie hierzulande unter Kontrolle ...