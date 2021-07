»Menschenrecht auf Wohnen wird untergraben«

Ihr Zusammenschluss von Mieterinnen und Mietern hat dem Berliner Senat eine Petition übergeben und fordert die Kommunalisierung des Immobilienkonzerns Akelius. Welche Gründe führen Sie an?

Seit Beginn des Jahrhunderts hat Akelius 14.000 Wohnungen in Berlin gekauft. Anfang dieses Jahres haben wir dann mitbekommen, dass wahrscheinlich ein enormer Verkauf vorbereitet wird. Akelius gründete innerhalb weniger Tage 93 Tochterunternehmen in Berlin und Hamburg, in die einzelne Häuser verschoben wurden. Im Juni teilte das Unternehmen dann mit, dass man einen großen Abverkauf von Wohnungen in Deutschland, Dänemark und Schweden plane. Dies würde die Preisspirale der Mieten weiter nach oben schrauben. Daher fordern wir den Berliner Senat auf, die Akelius-Wohnungen zu kommunalisieren bzw. zu rekommunalisieren.

Waren die Häuser denn einmal in öffentlicher Hand?

Nicht alle. Aber Akelius steht am Ende der Verkaufsketten vieler kommunaler Sozialwohnungen, die 2004 von der »r...