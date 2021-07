Der untote Neoliberalismus

In dieser Woche erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag von Jörg Goldberg der Band »Ein neuer Kapitalismus? Grundlagen historischer Kapitalismusanalyse«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor Auszüge aus dem letzten Kapitel »Konturen einer neuen Entwicklungsphase des Kapitalismus«. (jW)

Im Juni 2016 veröffentlichte der IWF in seiner Zeitschrift Finance & Development einen mit »Neoliberalism: Oversold« (Neoliberalismus: Überverkauft) überschriebenen Artikel. In ihm übt die Forschungsabteilung der als Exekutionsorgan des Neoliberalismus berüchtigten Organisation vorsichtige Kritik an einigen auch vom IWF jahrzehntelang vertretenen Dogmen, insbesondere an dem des freien Kapitalverkehrs und des Festhaltens am Prinzip des Budgetausgleichs (»­austerity«). Bemerkenswert war zunächst der Begriff »Neoliberalismus« im Titel, von dessen Anhängern bislang als linkes Schimpfwort gemieden. Seit den 1980er Jahren, so die Autoren, s...