Melonencurry

Das war letztens ein Missverständnis. Wir dachten, Udo sei bei einer Fortbildung zur Hebamme, in Wirklichkeit war er bei einem Termin vom Jobcenter, bei dem Frau Hartmann mit Udo, der infolge der »Coronamaßnahmen« erst mit seinem Reisebüro und dann mit seinem Restaurant pleite gegangen ist, über dessen berufliche Zukunft sprechen wollte. Udo erklärte Frau Hartmann ohne Umschweife, dass er sich seine berufliche Zukunft nicht anders denn als Hebamme vorstellen könne und beabsichtige, so schnell wie möglich eine Ausbildung in diesem Fach zu beginnen.

»Ich will endlich was Sinnvolles machen, verstehen Sie, ich will Leben retten«, erklärte Udo seiner Fallmanagerin, »nicht mehr Reisen verkaufen oder Essen. Junges, frisches Leben retten will ich!« – »Und wer soll das finanzieren?« fragte Frau Hartmann kühl zurück. »Na, Sie natürlich. Das Jobcenter!« Frau Hartmann lächelte gequält. »Herr Kowalski, eine Ausbildung zum Entbindungspfleger …« – »Hebamme, bitte. Zum...