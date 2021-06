Respekt

Frauenfeindlichkeit – warum Sexismus nicht harmlos ist

Während der Lockdowns in der Coronapandemie stiegen die Fallzahlen häuslicher Gewalt stark an, betroffen waren vor allem Frauen. Auch im öffentlichen Raum und in den »sozialen Medien« werden Frauen überdurchschnittlich häufig zur Zielscheibe von Gewalt und Hass. Die Sendung fragt nach den Hintergründen der Misogynie, Moderator Ramo Ali besucht einen Selbstverteidigungskurs für Frauen.

ARD alpha, 11.30 Uhr

Colonia Dignidad

Aus dem Innern einer deutschen Sekte

Der aus Bonn stammende Paul Schäfer gründete in der Nachkriegs-BRD eine Sekte, mit der er 1961 nach Chile auswanderte und die »Colonia Dignidad« aufbaute. Der in Deutschland wegen Kindesmissbrauchs gesuchte Schäfer kooperierte später in seinem von der Zivilisation abgeschiedene...