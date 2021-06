Kommunistendatum

Geht es um Russland, sind bundesdeutsche Großmedien im Gegensatz zu jenen dort frei von Propaganda. Also teilt z. B. die Nachrichtenagentur dpa am Montag in ihrer Wochenterminplanung für den 22. Juni mit: »80. Jahrestag des Überfalls von Hitlerdeutschland auf die Sowjetunion. Damit begann für die Kommunisten damals der Zweite Weltkrieg.« Ortsmarken: »Moskau, Russland«. Die Erläuterung bildet den Stand der durchschnittlichen westdeutschen Geschichtsbildung gut ab, und so wurde sie am Dienstag z. B. in Vormittagsnachrichten des Deutschlandfunks (DLF) verlesen, später verschwand sie.

Immerhin ließ sich die Hamburger ­Wochenzeitung Die Zeit breitschlagen, am 22. Juni zunächst online und am Donnerstag in ihrer Druckausgabe einen Gastbeitrag des russischen Präsidenten, also nach dpa-Terminologie eines mutmaßlichen Kommunisten, zum Jahrestag zu veröffentlichen. »Breitschlagen« erscheint als angemessene Bezeichnung, denn die Zeit-Redaktion kommentiert in einem hin...