Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Wir sind für viele nicht mehr erreichbar« Coronapandemie: Durch Aufheben der Impfpriorisierung arbeiten Hausärzte am Limit. Ein Gespräch mit Nicola Buhlinger-Göpfarth Gitta Düperthal Seit der vergangenen Woche ist die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben. Welche Auswirkung hat das für die Hausärztinnen und -ärzte? Wir arbeiten unter Volldampf, einige auch am Limit. Unsere medizinischen Fachangestellten sind durch die vielen Anrufe gefordert. In manchen Regionen sei die medizinische Versorgung durch die von der Bundesregierung aufgehobene Impfpriorisierung nahezu zusammengebrochen, wurde berichtet. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Vor der Coronapandemie hatten wir pro Tag etwa 70 Anrufe. Auch da konnten uns mitunter einige Patientinnen und Patienten nicht telefonisch erreichen, aber die Wahrscheinlichkeit war gering, dass davon ernsthaft Erkrankte betroffen sind. Rufen aber 500 Leute täglich an, sind wir für sehr viele mehr nicht erreichbar. Darunter könnten dann Menschen sein, die etwa unter hohem Blutdruck oder schlimmen Bauchschmerzen leiden. Wichtig war für meine Praxis, sich anzupassen. Wir haben unsere Arbeitsvorgänge v...

Artikel-Länge: 3880 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen