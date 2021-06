Mehr Abholzung durch Straffreiheit

Die Entwaldung hat in Brasilien im vergangenen Jahr um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Das größte Land Südamerikas verlor damit insgesamt 13.853 Quadratkilometer Wald, 24 Bäume pro Sekunde, so der am 11. Juni vorgelegte Jahresbericht von Mapbiomas. Seit 2019 überwacht die regierungsunabhängige Institution anhand von Satellitendaten Abholzungen und Bodennutzungsänderungen in Brasiliens sechs großen Biomen: Amazonasregenwald, Cerrado, Atlantischer Regenwald, Pantanal, Caatinga und Pampa.

Demzufolge fanden die flächenmäßig größten Abholzungen im Amazonasgebiet statt, mit einem Waldverlust von 843.000 Hektar und einer Zunahme von neun Prozent. Knapp die Hälfte wurde im zentralbrasilianischen Cerrado gerodet, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Das Pantanal, eines der weltweit größten Binnenlandfeuchtgebiete verlor 23.700 Hektar Wald, was sogar einer Zunahme von 43 Prozent entspricht.

Laut Mapbiomas waren 99,8 Prozent der Abholzungen des vergangenen J...