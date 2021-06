Trostloses BAföG-Jubiläum

Ausgerechnet im 50. Jahr seines Bestehens erlebt das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) seine bislang düstersten Zeiten. Erhielten 1971 noch 45 Prozent aller Hochschüler in der Bundesrepublik entsprechende Leistungen, sind es heute gerade einmal elf Prozent. Mit ihrem am Montag veröffentlichten »Alternativen BAföG-Bericht« legt die Jugendorganisation des DGB den Finger in die Wunde: zu knapp bemessene Bedarfssätze und Elternfreibeträge, eine Wohnpauschale, die zum Wohnen nicht reicht, und bürokratische Hürden, die viele von einer Förderung ausschließen. Auf 38 Seiten zeigt der Report die Versäumnisse der Bundesregierung schonungslos auf.

Im Vergleich zur Vorgängerstudie von vor vier Jahren beziehen heute 27 Prozent weniger Schüler sowie 21 Prozent weniger Studierende staatliche Ausbildungshilfen. Ursächlich dafür waren vor allem die langen Durststrecken, wodurch den Betroffenen eigentlich fällige Nachbesserungen über Jahre vorenthalten blieben. Vor ...