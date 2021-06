Ausgangspunkt Wohnung

Erst die Wohnung, dann die Stabilität im Leben. So lautet, kurz gesagt, ein mit dem Begriff »Housing First« bezeichneter, aus den USA stammender Ansatz, der auch in der hiesigen Obdachlosenhilfe immer mehr Anhänger findet. In Hamburg sollen jetzt 30 Obdachlose im Rahmen eines auf drei Jahre angelegten »Housing First«-Modellprojekts in Wohnungen einziehen. Bereits vor mehr als einem Jahr hatte der »rot-grüne« Senat das Projekt beschlossen, allerdings ohne finanzielle Absicherung. Das soll sich ändern. Per Haushaltsantrag sicherte »Rot-Grün« die Finanzierung ab, wie das Stadtmagazin Hinz & Kunzt in der vergangenen Woche berichtete. »Weltweit hat der ›Housing First‹-Ansatz viel Erfolg in der Obdachlosenarbeit gezeigt«, zitierte das Magazin Mareike Engels, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Mit dem Modellprojekt solle gezeigt werden, »dass ›Housing First‹ auch auf dem engen Wohnungsmarkt in Hamburg erfolgreich umzusetzen i...