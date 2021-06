Voigt, Blossey, Choynski

Eine Berliner Abiturientin begann 1961 ein Philosophiestudium an der Humboldt-Universität. Sie kam schnell in Künstlerkreise, die »Ostberliner Boheme«, lernte den Brecht-Assistenten und Filmemacher Peter Voigt kennen, lieben, und sie heirateten. Jutta Voigt trat in die Redaktion der kulturellen Wochenzeitung Sonntag ein und wurde dort zu einer weithin geschätzten Filmkritikerin und Feuilletonistin, der oft originelle Überschriften einfielen. »Kino ist mehr als Film« stammt von ihr – bis heute ein geflügeltes Wort. Fast ein Vierteljahrhundert schrieb sie im Sonntag, ehe sie 1989 ihr erstes Buch mit Reportagen über den Berliner Kollwitzplatz veröffentlichte, seit den späten 90er Jahren folgten weitere Bände. Die, in denen sie sich an die DDR erinnerte, an damaliges Essen und Trinken, an Westbesuch und Westpakete, wurden Bestseller,...