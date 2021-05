Jugend ohne Gott

Dystopisches Drama mit Jannis Niewöhner und Emilia Schüle: Schüler einer Abschlussklasse kämpfen in einem Camp um einen Platz an der Eliteuniversität Rowald. Unter den Teilnehmern ist auch Zach, der an dem Wettbewerb kein großes Interesse hat. Im Wald begegnet er der mysteriösen Ewa, eine Aussteigerin, die in der Natur lebt. D 2017.

Pro sieben, Sa., 20.15 Uhr

Unter Büchern

Können Bücher Heimat sein?

Nicht alle (auch unter Linken) haben es bemerkt: Die deutsche Gesellschaft hat sich durch die Migration verändert. Immer mehr Menschen nehmen für sich in Anspruch, als Bürger dieses Landes diesen Wandel mitzugestalten, auch wenn ihre Vorfahren nicht deutsch waren. Und das heißt, dass sie einen bedeutenden Kampf um Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit austragen – jetzt, hier, unter aller Augen. Und alle können dabei se...