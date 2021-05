Rechter Auferstehungsritus

In der oberbayerischen Gemeinde Schliersee wurde im September 1923 unter Beisein und Federführung völkisch-nationalistischer Organisationen ein Denkmal für das »Freikorps Oberland« eingeweiht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es abgetragen, an seine Stelle 1956 jedoch eine Gedenktafel gesetzt. Jahrzehntelang trafen sich davor ungestört die alten Freikorpskämpfer und mit ihnen, insbesondere ab den 1980er und 1990er Jahren, neonazistische Organisationen. Nun soll diese Tafel nach langen Jahren des Protests endlich umgestaltet und in einen historischen Kontext gesetzt werden.

Einweihung einer Kultstätte

Am 30. September 1923 fuhr ein Zug aus München in den Schlierseer Bahnhof ein. Die Fahrt selbst war nicht das Besondere, gab es diese Bahnverbindung doch bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Entscheidend war, dass Erich Ludendorff, einer der bedeutendsten Generale des Ersten Weltkriegs, Vorkämpfer der völkischen Bewegung und lupenreiner Antisem...