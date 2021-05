Gegründet 1947 Sa. / So., 22. / 23. Mai 2021, Nr. 117

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Es bleibt, wie es ist Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs Lucas Zeise Einige Monate, bevor im August 2007 die große Finanzkrise ausbrach, stellte die Europäische Zentralbank (EZB) einen »Finanzstabilitätsbericht« vor, der ziemlich deutlich vor zu laxer Kreditvergabe, einer zu riskanten Verschuldungspolitik der Banken und zu hohen Preisen für Vermögenswerte, also erhöhten Risiken für Finanzstabilität warnte. Diese Bemerkungen haben sich danach als korrekt herausgestellt. Aus der weltweiten Kredit- und Spekulationsblase entwich im Gefolge langsam sinkender Immobilienpreise in den USA ab August die heiße Luft, und ein Jahr später stand nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers das Finanzsystem weltweit vor dem Kollaps. Die »Welt«-Wirtschaft der alten kapitalistischen Länder erlebte die tiefste Krise seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die EZB legt einmal im Halbjahr derartige »Finanzstabilitätsberichte« vor. Am vergangenen Mittwoch war es wieder soweit. Berichterstatter war EZB-Vizepräsident Luis de Guindos....

Artikel-Länge: 3020 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen