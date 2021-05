Enkelin des Tages: Annalena Baerbock

Für die Kanzlerkandidatin der Olivgrünen kommt es derzeit knüppeldick. Am Wochenende bezog Annalena Baerbock Prügel wegen ihres Vorschlags, Kurzstreckenflüge zu verbieten. Fast zeitgleich fragten User bei Twitter unter dem Schlagwort »#studierenmitBaerbock«, wie sie denn in Großbritannien einen Master als Völkerrechtlerin erlangt haben soll, ohne vorher – wie erforderlich – einen Bachelor in der BRD gemacht zu haben. Am Mittwoch kam dann die Nachricht, dass sie »versehentlich« Sondereinkünfte als Parteichefin nicht gemeldet hatte.

Als wäre all das nicht genug, postete ein User am Mittwoch bei Twitter ...