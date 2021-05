Ich, Daniel Blake

Seit er einen Herzinfarkt erlitten hat, kann der 59jährige Witwer Daniel Blake aus Newcastle seinen Beruf als Zimmermann nicht mehr ausüben. Er sieht sich gezwungen, zum ersten Mal in seinem Leben Sozialhilfe zu beantragen. In einem Amt lernt er Katie und ihre Kinder kennen, welche die vergangenen Jahre in einer Obdachlosenunterkunft lebten. Gemeinsam versuchen sie, dem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen. Regie: Ken Loach, der einfach den Blick hat für Milieus, die in Deutschland nur selten realistisch abgebildet werden. GB/F/B 2016.

Arte, 20.15 Uhr

Vertreibung aus dem Urlaubsparadies

Steht der Massentourismus vor dem Aus?

In Dubrovnik in Kroatien leiden die Einheimischen normalerweise unter sogenanntem...