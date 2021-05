Heitzenröther, Borchert, Kant

Die junge Welt war für den Mittzwanziger Horst Heitzenröther 1947 eine Art Startrampe: Für einige Monate war er dort Chef der Kulturredaktion, als die jW noch eine Wochenzeitung war. Heitzenröther, der am Freitag vor 100 Jahren in Offenbach geboren wurde und vor rund 80 Jahren nach Berlin zog, war vom Soldatendienst im Zweiten Weltkrieg desillusioniert und desertierte 1943. In einem Kriegsgefangenenlager in Massachusetts lernte er den kommunistischen Autor E. R. Greulich kennen, mit dem er für die Lagerzeitung schrieb und Kabarett machte. Diesen beiden Professionen ging Heitzenröther auch nach der Entlassung in Berlin nach. Neben der Redaktionsarbeit schrieb der junge Sozialist Texte für das Kabarett »Frischer Wind«, später für die »Distel«, war aber immer unangepasst. Er provozierte – was wenigen gelang – seinen Hinauswurf aus der SED und galt fortan als »parteiloser Genosse«. Er schrieb ...