Unverändertes Elend

Am Sonntag abend hat ein Feuer zahlreiche Hütten in einer von Erntehelfern bewohnten Siedlung am Rande von Palos de la Frontera, einer Stadt in der Provinz Huelva im südlichen Andalusien, zerstört. Rund 180 Menschen hätten das wenige, das sie besaßen, verloren, berichteten spanische Medien. Alfonso Romera Piñero nennt gegenüber jW andere Zahlen. Betroffen seien rund 600 Menschen, die nun obdachlos geworden sind. Der Rentner ist Vorsitzender des Vereins »La Carpa«, der Menschen ohne Wohnung in Sevilla und Huelva hilft. »Vier Hektar sind in dem Hüttendorf verbrannt, das sind rund 60 Prozent aller Hütten, die dort waren«, auch wenn das Verbrannte mehr notdürftige und selbstgebaute Behausungen waren. In der Vergangenheit ist es in solchen Siedlungen immer wieder zu Feuerausbrüchen gekommen. Anwohner vermuten, es werde nicht ausreichend untersucht, wie die Feuer sich...