Erwärmung in der Eiszeit

Die Zeiten seien ernst im deutsch-russischen Verhältnis. »So ernst wie wohl in den letzten 30 Jahren nicht«, stellte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in einer Videobotschaft anlässlich der »Potsdamer Begegnungen« fest. Bei der jährlichen Konferenz des Deutsch-Russischen Forums und der Gortschakow-Stiftung für Diplomatie äußerte sich der russische Außenminister Sergej Lawrow, ebenfalls über den Bildschirm, ähnlich. Mittlerweile gebe es eine »Erosion des Fundaments« der Beziehungen von BRD und Russischer Föderation, so Lawrow. Beide Minister bemühten sich in ihren Erklärungen jedoch, guten Willen zu zeigen: Lawrow warb für eine »positive Tagesordnung« und betonte, seitens Russland sei man nicht an Konfrontation, dagegen aber an wirtschaftlicher Zusammenarbeit interessiert. Wer die Bundesrepublik oder den »Westen« pauschal zu Feinden Russlands mache, verbaue Chancen auf eine gemeinsame Zukunft, urteilte Maas.

An besseren Beziehungen zwischen b...